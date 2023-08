PD Abruzzo, Immigrazione, Marinelli: “Preoccupazione e indignazione per le tendopoli in Abruzzo”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del PD Abruzzo attraverso il proprio portale web ufficiale:

Come spesso accade, la destra urla la sua propaganda e poi si dimostra incapace di governare le complessità e le emergenze – si apprende dalla nota stampa. Meloni e Marsilio hanno costruito un pezzo importante della narrazione di Fratelli d’Italia e del Governo sui blocchi navali e sui porti chiusi – sulla pelle delle persone più deboli – e hanno contribuito a smantellare i sistemi di accoglienza diffusa – viene evidenziato sul sito web. Negli ultimi mesi abbiamo invece assistito a un significativo incremento degli arrivi nel nostro Paese, a dimostrazione della siderale distanza tra propaganda politica e realtà. Ora la scelta disumana delle tendopoli, anche nella nostra Regione, senza alcun riguardo per la dignità delle persone, in piena estate e dopo i lunghi e faticosi viaggi in mezzo al mare, resi ancora più difficili dalla scelta del Governo di non agevolare gli sbarchi nei porti più vicini – precisa la nota online. Il fallimento della destra, a tutti i livelli di Governo, è evidente – È necessario ripristinare un sistema di accoglienza diffusa, coinvolgendo le istituzioni locali, i Comuni e il Terzo settore, rifuggendo da logiche di contenimento e ghettizzazione e favorendo un sistema di integrazione vero – riporta testualmente l’articolo online. Chiederemo ai nostri parlamentari di sollecitare il Governo in questa direzione – si apprende dalla nota stampa. Marsilio faccia qualcosa, invece di limitarsi, come sempre in questi ultimi anni, ad interpretare il ruolo del dirigente politico di Fratelli d’Italia – viene evidenziato sul sito web. Riteniamo sia urgente e non più rinviabile convocare un tavolo regionale con le forze sociali e del terzo settore che si occupano dell’emergenza al fine di rimuovere quanto più velocemente possibile lo scandalo delle tendopoli – precisa la nota online. Daniele Marinelli, Segretario Pd Abruzzo

