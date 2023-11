PD Abruzzo, Incontro G7 a Pescara, Marinelli: “Tentativo di nascondere marginalizzazione Abruzzo”

PD Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web ufficiale:

“La pompa magna che accompagna l’annuncio di una riunione tra quelle del G7 a Pescara da parte del governo e del Presidente Marsilio è un’arma di distrazione di massa, un goffo tentativo di nascondere la realtà: l’Abruzzo, come conseguenza delle scelte e delle mancate scelte dei governi nazionale e regionale, è marginalizzato – recita il testo pubblicato online. Gli investimenti in infrastrutture che altrove nel nostro Paese sono crescenti da noi sono stati solo annunciati, o meglio è stato annunciato che non ci sono, le politiche su sanità, istruzione, sociale, lo sciagurato progetto di legge Calderoli sull’autonomia differenziata penalizzano l’Abruzzo e tutto il Mezzogiorno”: lo dichiara Daniele Marinelli, segretario del Partito Democratico abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

