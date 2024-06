PD Abruzzo, LA SANITA’ AFFONDA NEI DEBITI E L’AGRICOLTURA E’ IN GINOCCHIO A CAUSA DELLA PERONOSPORA MA LA GIUNTA REGIONALE PENSA SOLO AGLI EVENTI ESTIVI

PD Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dal partito attraverso il proprio sito web ufficiale:La sanità abruzzese affonda nei debiti delle ASL (122 milioni al 31 dicembre 2023), aumenta la mobilità passiva, continua il taglio dei servizi sanitari, lievita il costo dei trasporti pubblici, gli agricoltori sono in ginocchio a causa della peronospora e dei mancati aiuti promessi da governo e Regione, ma la giunta Marsilio pensa alle manifestazioni estive e a come appropriarsi di eventi creati dalla presidenza del Consiglio regionale, sancendo di fatto una spaccatura all’interno della maggioranza – viene evidenziato sul sito web. E’ quanto emerso dalla seduta consiliare svoltasi ieri a Palazzo dell’Emiciclo, nel corso della quale è stato raddoppiato da 250mila a 500mila euro il contributo per la kermesse “La notte dei serpenti”. Contestualmente, la giunta regionale si è appropriata di alcune iniziative organizzate dalla presidenza del Consiglio regionale, tra le quali il Festival del medioevo, il Festival dannunziano e la stessa Notte dei serpenti – Stiamo dunque assistendo a una spasmodica ricerca di visibilità da parte del presidente e dei suoi assessori che, incapaci di rispondere alle esigenze della collettività abruzzese, cercano affannosamente momenti di gloria intestandosi il finanziamento di eventi culturali – aggiunge la nota pubblicata. Una volta si diceva che, per ottenere il consenso popolare, occorreva praticare la politica del “panem et circenses”: qui non c’è neanche più il pane, restano solamente i giochi tristi del circo Marsilio – riporta testualmente l’articolo online. Daniele Marinelli, segretario regionale del PD Abruzzo

