PD Abruzzo, Magneti Marelli, governo risponde a interrogazione. Fina: “Non siamo soddisfatti, manca strategia”

PD Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web ufficiale:

“Sullo stabilimento Magneti Marelli di Sulmona la risposta del governo non ci soddisfa, continueremo a seguire la questione per tenere alta l’attenzione – E’ dovere delle istituzioni accompagnare questa fase per non lasciare indietro nessuno e per farlo occorre una vera strategia che non è contemplata nella risposta interlocutoria dell’esecutivo – aggiunge testualmente l’articolo online. Occorre una politica economica che riesca a cambiare la produzione senza permettere che si perdano posti di lavoro anzi, creandone di nuovi – precisa la nota online. E’ tempo di affrontare questa discussione, anche in Parlamento”: lo ha detto il senatore del Partito Democratico Michele Fina replicando in Aula a Fausta Bergamotto, sottosegretaria alle Imprese e al Made in Italy, che ha risposto per conto del governo a un’interrogazione (primo firmatario Fina) sulla situazione dello stabilimento Magneti Marelli di Sulmona – si legge sul sito web ufficiale. Nell’interrogazione al ministro Adolfo Urso, depositata nel luglio scorso nei giorni della protesta sindacale, si chiedeva conto delle iniziative per la tutela della produzione e dell’occupazione nello stabilimento di Sulmona e nell’indotto – aggiunge testualmente l’articolo online. Fina ha ricordato nel suo intervento che il prossimo anno alla Magneti Marelli “sono previsti cento esuberi – C’è stato un sensibile contenimento visto che inizialmente ne erano previsti 135 e fa il paio con la chiusura del contratto di solidarietà: notizie apparentemente positive ma che non devono far abbassare la guardia – viene evidenziato sul sito web. I dati positivi di questi giorni sull’occupazione sono determinati da periodi di recupero che sono stati caratterizzati da risparmi, né può rassicurare l’annuncio di presunte nuove produzioni visto che non vi è chiarezza e che queste sconterebbero la grave carenza di manutenzione dello stabilimento peligno – aggiunge testualmente l’articolo online. Si sono già registrate pesanti contrazioni della produzione e si è patito il rallentamento della fornitura di semiconduttori nel periodo della pandemia – si apprende dal portale web ufficiale. Nel corso dello sciopero del 10 luglio ero ai cancelli della fabbrica e ho avuto modo di ascoltare le lavoratrici e i lavoratori, ma non c’erano esponenti del governo e della maggioranza – viene evidenziato sul sito web. Il consiglio è di seguire questa e altre questioni analoghe con maggiore attenzione”.

