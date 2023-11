PD Abruzzo, Marinelli: “Orgogliosi di partecipazione Abruzzo a manifestazione PD a Roma”

PD Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web ufficiale:

“Siamo orgogliosi di raccontare la straordinaria partecipazione dell’Abruzzo alla manifestazione del Partito Democratico a Roma – si legge sul sito web ufficiale. Dalla nostra regione eravamo in oltre 500 persone tra le tante migliaia presenti in piazza”: lo dichiara Daniele Marinelli, segretario del Partito Democratico abruzzese – si apprende dalla nota stampa. Marinelli prosegue: “Una piazza appassionata, vitale, coinvolgente, per affermare che un’altra Italia è possibile, che le politiche del governo sono inique e dannose, che servono sanità e istruzione pubblica, giustizia sociale – si apprende dalla nota stampa. Una piazza per la Pace e per la difesa della Costituzione – Per noi abruzzesi si tratta dell’inizio di una nuova fase della campagna elettorale: l’incompetenza e l’inefficacia dell’amministrazione Marsilio fanno il paio e discendono da quelle del governo Meloni, di cui sono puntuale e verticale espressione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Proprio dall’Abruzzo partirà una stagione nuova, con la vittoria di un’idea di regione inclusiva ed equa, quella del nostro progetto con Luciano D’Amico candidato Presidente alle elezioni del prossimo anno – riporta testualmente l’articolo online. Tornare in piazza è stato giusto e importante – recita la nota online sul portale web ufficiale. Lo faremo ancora, con passione, nel Paese e nella nostra regione nei quattro mesi che ci separano dalle prossime elezioni regionali”.

