PD Abruzzo, Marinelli: “Passo in avanti decisivo dal’incontro organizzato dai gruppi consiliari di opposizione, fare presto per stagione nuova Abruzzo”

PD Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dal partito attraverso il proprio sito web ufficiale:

“Abbiamo partecipato molto convintamente all’incontro organizzato dai gruppi consiliari di opposizione, che ringraziamo per il lavoro importante svolto in questi anni, e siamo davvero convinti che per l’Abruzzo occorra una stagione nuova, dopo 4 anni e mezzo di governo Marsilio”: lo dichiara Daniele Marinelli, segretario del Partito Democratico abruzzese – si apprende dalla nota stampa. Marinelli prosegue: “La discussione di oggi ha confermato la comune consapevolezza delle criticità collegate alle scelte miopi e sbagliate della destra, a partire dai temi che riguardano la Sanità, il lavoro, le infrastrutture e i trasporti, l’economia e lo sviluppo della nostra Regione – si apprende dalla nota stampa. Apprezziamo molto la previsione di un percorso chiaro, in tempi rapidi, con un approccio largo e di ulteriore apertura alle forze civiche e politiche per proseguire nella strada che è stata proficuamente intrapresa – si legge sul sito web ufficiale. Bisogna fare presto e lavorare a un progetto legato a idee concrete e ambiziose, per regionalizzare il nostro percorso e aprire una pagina nuova, di speranza per il futuro dell’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. La partita è apertissima – si legge sul sito web ufficiale. La riunione di oggi e il suo felice esito, anche da questo punto di vista, rappresentano un passo in avanti decisivo”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal PD Abruzzo e online sul portale ufficiale del partito. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche mediante il sito internet del PD Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pd-abruzzo.it