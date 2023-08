PD Abruzzo, Migranti, Marinelli: “Da sottoscrivere l’appello di D’Alberto, governo ha fallito”

PD Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web ufficiale:

“L’appello di Gianguido D’Alberto, presidente dell’Anci Abruzzo, è totalmente da sottoscrivere – Nei toni di responsabilità e pacatezza, nella disponibilità e nella sottolineatura della necessità di collaborazione tra i livelli di governo, nella sostanza che evidenzia il fallimento del sistema di accoglienza dei migranti pensato dall’esecutivo”: lo dichiara Daniele Marinelli, segretario del Partito Democratico abruzzese – si apprende dalla nota stampa. Per Marinelli “è una dura lezione quella che sta apprendendo il governo, una lezione di cui ci auguriamo non si voglia, per orgoglio e presunzione, far pagare il conto alle migliaia e migliaia che lasciano luoghi devastati da povertà e conflitti, ai cittadini e agli amministratori che devono fare fronte a un fenomeno che non si gestisce con gli slogan più o meno sensazionalistici, come il blocco navale che l’attuale presidente del Consiglio, giusto un anno fa in campagna elettorale, andava sbandierando persino ai network stranieri e internazionali – aggiunge la nota pubblicata. Si prenda atto e si riconosca il buon senso di quello che i sindaci evidenziano attraverso D’Alberto, si abbia la responsabilità di ripartire dando maggiori risorse ai Comuni, e coinvolgendoli nella gestione del problema – Di tutto abbiamo bisogno fuorché dell’esplosione di tensioni e conflitti sociali, di cui abbiamo già avuto preoccupanti segnali, anche nella nostra regione”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa del PD Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche mediante il sito internet del PD Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pd-abruzzo.it