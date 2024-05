PD Abruzzo, MOBILITA’ PASSIVA E DEBITI DELLE ASL, IN ABRUZZO E’ PROFONDO ROSSO

PD Abruzzo, ultime dal sito web ufficiale:Come avevamo ampiamente detto anche in campagna elettorale, dati alla mano, nonostante i tentativi acrobatici e le smentite della destra al governo regionale, la mobilità passiva accertata dalla Corte dei conti torna a superare i 100 milioni, attestandosi sulla cifra monstre di 108 milioni di euro per il 2023, la più alta mai registrata negli ultimi dieci anni – precisa il comunicato. Il quinquennio della Regione targata Marsilio ci è costato oltre 465 milioni in termini di mobilità passiva: si tratta di soldi che abbiamo pagato ad altre Regioni per far curare gli abruzzesi che qui non riuscivano a trovare risposte adeguate ai loro problemi di salute – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E non è soltanto una questione economica: queste spese sono collegate alle molte storie di dolore di chi è stato costretto a emigrare per guarire – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Mentre i servizi sanitari in Abruzzo sono sempre meno efficienti e i debiti delle Asl superano i 120 milioni – tanto da rendere necessaria una manovra correttiva – la destra resta incredibilmente indifferente a questa grave situazione, non dà alcuna soluzione e riconferma al suo posto la prima responsabile di questo sfascio: l’assessore regionale alla salute Nicoletta Verì che, pur essendo stata bocciata dalle urne, si ritrova di nuovo alla guida della sanità abruzzese per grazia ricevuta – viene evidenziato sul sito web. Oltre al danno la beffa, tutto sulla pelle dei cittadini – Daniele Marinelli, segretario regionale del PD Abruzzo

