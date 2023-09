PD Abruzzo, Niente personale per la Zes unica per l’Abruzzo, Fina: “Gravissimo, pronto a presentare un’interrogazione parlamentare”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del PD Abruzzo attraverso il proprio portale web ufficiale:

“Vanno assolutamente chiarite le ragioni e va corretta la decisione del governo di non assegnare all’Abruzzo alcun rafforzamento di personale per la realizzazione della cosiddetta Zes unica – si legge sul sito web ufficiale. Sono pronto al riguardo a presentare un’interrogazione parlamentare”: lo dichiara Michele Fina, senatore del Partito Democratico – Fina sottolinea: “Quanto rilevato dal quotidiano il Centro è gravissimo – Se è una scelta politica e amministrativa va combattuta in ogni sede, tenuto conto che l’Abruzzo sarebbe l’unica regione del Mezzogiorno a non beneficiare di personale supplementare – Se è una dimenticanza, è ugualmente disdicevole: se la considerazione dell’Abruzzo è questa, tale da non ricordarsi nemmeno che esiste quando si redigono le norme, allora si tristemente spiegano alcune altre scelte, penso ad esempio al collegamento ferroviario Roma – Pescara, che ci collocano puntualmente in fondo alla lista delle priorità”.

