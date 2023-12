PD Abruzzo, Riserva Borsacchio, Marinelli: “Taglio vergognoso, equivale a cancellazione riserva. Pronti a ogni tipo di mobilitazione. Destra torni sui propri passi”

PD Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web ufficiale:

“Il centrodestra torni sui propri passi e rimedi a quella che è una vera e propria vergogna, ripristinando nella conformazione la riserva naturale del Borsacchio, che con l’emendamento approvato dalla destra viene sostanzialmente cancellata”: lo dichiara Daniele Marinelli, segretario del Partito Democratico abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Marinelli prosegue: “Approvando la sua brutale riduzione il centrodestra ha deciso di violentare l’Abruzzo, con il favore delle tenebre, attraverso un emendamento presentato alle due di notte, all’ultimo momento, senza il minimo coinvolgimento dei territori, nell’incredulità dello stesso consiglio regionale e dei territori, delle associazioni e dei cittadini – E’ una scelta intollerabile, sbagliata e arrogante nella sostanza e nel metodo, che la dice lunga sulla visione del territorio della destra, dove gli strumenti di protezione e tutela ambientali sono visti come un impiccio – recita il testo pubblicato online. Lotteremo per ripristinare la conformazione precedente della riserva del Borsacchio in ogni sede, accanto ai territori e alle associazioni”.

