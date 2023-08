PD Abruzzo, Salario minimo, Marinelli: “Parte la mobilitazione. Raccolta firme in tutta la regione. Marsilio firmi nostra proposta”

Nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Pd Abruzzo:

Le parole “lavoro” e “povero” non possono stare nella stessa frase – recita la nota online sul portale web ufficiale. Più di tre milioni e mezzo di persone in Italia beneficerebbero della proposta di legge unitaria delle opposizioni sul salario minimo, che rafforza la contrattazione collettiva e fissa il salario minimo legale a 9 euro lordi l’ora – si legge sul sito web ufficiale. Il Governo sta prendendo e perdendo tempo, evocando argomenti pretestuosi per rinviare la discussione, senza dare alcuna risposta – si apprende dal portale web ufficiale. Il Pd Abruzzo partecipa con grande forza alla raccolta firme per l’istituzione del salario minimo – aggiunge testualmente l’articolo online. Il lavoro povero non va in vacanza e per questo noi saremo in campo da subito, durante le nostre feste dell’unità e le nostre iniziative politiche e allestendo banchetti nelle nostre sedi e nelle piazze – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Non ci fermeremo fino a che il Governo non darà una risposta alle lavoratrici e ai lavoratori sottopagati di questo Paese – si apprende dalla nota stampa. Vorremmo sapere anche che cosa ne pensa Marsilio, visto che naturalmente il problema riguarda anche l’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Lo invito personalmente a venire a firmare la nostra proposta – si apprende dal portale web ufficiale. In alternativa venga a spiegarci come sia accettabile che migliaia di lavoratrici e lavoratori, anche nella nostra Regione, percepiscano un salario che non permette loro di vivere in una condizione di dignità. Daniele Marinelli, segretario Pd Abruzzo

