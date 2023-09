PD Abruzzo, Superbonus, Fina: “Se salta fiducia tra Stato e cittadini danni incalcolabili. Subito sblocco dei crediti”

Nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Pd Abruzzo:

“Sul tema del superbonus, prima ancora che il dibattito su modifica della norma e sulle proroghe, la prima e assoluta priorità è sbloccare i crediti incagliati”: queste le parole del senatore del Partito Democratico Michele Fina nel corso del convegno presso la Sala Consiliare della Provincia di Teramo, promosso da CNA, ANCE e ANIEM. Per Fina “l’approccio di questo governo al superbonus ha causato danni gravissimi – precisa la nota online. Lo Stato non può fare una norma e poi cambiare le regole in corsa – Non si può rompere il patto di fiducia tra Stato, imprese e contribuenti: sarebbe un danno incalcolabile per la politica, l’economia e la credibilità istituzionale del sistema Paese – recita la nota online sul portale web ufficiale. In Parlamento dobbiamo rapidamente decidere una proroga per i condomini come già avvenuto per le unifamiliari, ma attenzione: senza la risoluzione della questione dei crediti incagliati serve solo a prolungare l’agonia di imprese e contribuenti – precisa il comunicato. È avvilente che il governo non voglia ascoltare, non solo l’opposizione, ma un intero comparto produttivo e le associazioni di categoria – Facciamo un appello ai parlamentari di maggioranza e alla Regione, oggi assenti: lavoriamo insieme ad una soluzione rapida e concreta senza l’esigenza di rivendicazioni di parte – recita la nota online sul portale web ufficiale. Noi siamo a disposizione”. Sul superbonus a livello complessivo Fina spiega: “Da parte mia sono pronto a discutere qualunque riforma e modifica di una norma che magari in origine poteva essere scritta meglio ma che non può essere cancellata con un colpo di spugna e che anzi va resa strutturale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Né può oggi essere additata come la causa della crisi dei conti pubblici attraverso una propaganda inaccettabile”.

