PD Abruzzo, TAVOLO AUTOMOTIVE AL MINISTERO: NUMERI CUPI E PREOCCUPANTI PER L’ABRUZZO

PD Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dal partito attraverso il proprio sito web ufficiale:I sindacati hanno indicato gli impietosi dati del settore auto e soprattutto di Stellantis: – [ ] -36% produzione di autovetture, calo vertiginoso sulle attese; – [ ] -250.000 veicoli commerciali Lvc su 750.000 programmati nel sito di Atessa; – [ ] Produzione giornaliera dei cabinati presso la ex Sevel calata da 400 a 100; [ ] Dal 15 giugno sono in cassa integrazione tra 400 e 600 unità lavorative e saranno 800 da agosto con la riduzione di un turno – aggiunge testualmente l’articolo online. Per bloccare questa tendenza bisogna investire sui servizi, i collegamenti, le autostrade, i porti e gli aeroporti: tutte cose ferme a 6 anni fa – viene evidenziato sul sito web. Addirittura fanno pagare le pensiline dei bus per gli operai alle imprese e i parcheggi ai lavoratori – precisa la nota online. Investire nella formazione delle manovalanze e nella produzione di veicoli con la propulsione a idrogeno, ma anche qui la Regione ha gestito male il bando della transizione e siamo in ritardo clamoroso sul resto d’Italia e d’Europa – viene evidenziato sul sito web. Investire sul full electric e sui grandi van è una necessità immediata – si legge sul sito web ufficiale. L’indotto è oggettivamente già in sofferenza da anni senza nessuno strumento pubblico a supporto – Situazioni gravi come Denso e Magneti Marelli, e relativi indotti, sono totalmente trascurate dalla politica regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Come Pd chiediamo: su quali basi l’assessore regionale alle attività produttive esce dalla medesima riunione con sorrisi e soddisfazione per il saluto del Ministro? Ci sono azioni o notizie che non conosciamo per alleggerire il dramma di chi sta perdendo il lavoro e di chi lo perderà? Può essere sufficiente ridurre il dibattito con i sindaci agli sfalci dell’erba nelle aree industriali invece di affrontare temi così seri? Gianni Cordisco, Dipartimento economia Pd Abruzzo

