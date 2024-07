PD Abruzzo, UN PATTO PER ORTONA

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del PD Abruzzo attraverso il proprio portale web ufficiale:Martedì pomeriggio, alla presenza dei segretari regionali e provinciali delle forze politiche della coalizione, si è costituito il Patto per Ortona e ne fanno parte i partiti che hanno dato vita al “Patto per l’Abruzzo” di Luciano D’Amico – recita il testo pubblicato online. Al centro di un confronto cordiale e di grande convergenza, il rilancio della città di Ortona, attraverso una proposta politica alternativa alle destre e di forte discontinuità con l’amministrazione uscente che ha paralizzato la città per troppi mesi – Le destre che amministrano la Regione e il governo nazionale hanno prodotto risultati disastrosi nelle infrastrutture, nella portualità, nella strategia sulla trasversalità adriatica e nella sanità, con il crollo delle prestazioni del “Bernabeo” passate dalle 5.300 del 2018 alle 1.300 del 2023. Serve oggi una risposta politica chiara e forte per la città, in cui le forze di centrosinistra, riformiste e progressiste si aprono alle forze civiche vere e non piegate ai personalismi di facciata per costruire un progetto di cambiamento su obiettivi chiari e valoriali precisi, come un chiaro no all’autonomia differenziata, partendo dalla costruzione di un programma decennale per la ricostruzione di Ortona – I partiti del “Patto per l’Abruzzo”

