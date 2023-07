PD, le nuove cariche: Tiziana Di Renzo presidente. Marinelli: “Proseguiamo assieme la strada verso le elezioni regionali, continuiamo a lavorare a un’alleanza per l’Abruzzo”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del PD Abruzzo attraverso il proprio portale web ufficiale:

Si è svolta a Pescara l’Assemblea del Partito Democratico abruzzese, la prima dopo la proclamazione a segretario di Daniele Marinelli – Nel corso del confronto sono stati eletti i componenti della Direzione e decise all’unanimità alcune cariche e funzioni, nomine queste quindi tutte unitarie – si apprende dalla nota stampa. Presidente sarà Tiziana Di Renzo (nella foto), sindaca di Lama dei Peligni, vicepresidenti Giovanni Melchiorre e Andrea Castagna – si legge sul sito web ufficiale. Vicesegretaria Leila Kechoud, confermato tesoriere Pino Venditti – precisa il comunicato. Sono stati inoltre eletti i componenti della Commissione di Garanzia che sceglieranno nei prossimi giorni la presidenza – si apprende dal portale web ufficiale. Il segretario ha annunciato che il coordinatore delle amministratrici e degli amministratori sarà Vincenzo D’Ercole, sindaco di Castiglione Messer Raimondo – recita il testo pubblicato online. “Diamo il benvenuto e auguriamo buon lavoro alle persone che avranno responsabilità di coordinamento e riferimento molti importanti in questa fase”, dichiara il segretario del Pd Abruzzo Marinelli – “Siamo certi che il contributo che daranno sarà all’altezza dell’impegno che i militanti hanno speso e stanno spendendo per la riorganizzazione e il rilancio del partito – recita il testo pubblicato online. In Assemblea si è tenuto un bel momento di discussione politica, proseguiamo tutti assieme la strada tracciata verso le elezioni – precisa il comunicato. Il Pd esce rafforzato nel suo spirito unitario a servizio della nostra regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Continuiamo a lavorare a un’alleanza per l’Abruzzo a partire dalle forze politiche e civiche che qualche giorno fa hanno partecipato a Pescara al primo tavolo convocato dai gruppi consiliari”.

