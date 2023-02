Pescara, Approvazione nuove linee guida per il riconoscimento di “Attività storica della città di Pescara”

- Advertisement -

L’Amministrazione Comunale intende valorizzare gli esercizi produttivi di tipo tradizionale presenti sul territorio cittadino – aggiunge testualmente l’articolo online. A tal fine, il Comune di Pescara istituisce, anche per il 2023, il riconoscimento delle qualifiche di:“Attività Storica della Città di Pescara – 40 anni di attività””Attività Storica della Città di Pescara – 50 anni di attività””Attività Storica della Città di Pescara – 100 anni di attività”Con Delibera di Giunta n. 20 del 19/01/2023 sono state approvate le “nuove Linee Guida” per il riconoscimento di tale qualifica e di conseguenza si è provveduto alla redazione del nuovo “Avviso Pubblico”.La novità più rilevante è l’inserimento, tra le attività che possono ottenere il riconoscimento, delle strutture e dei laboratori sanitari – aggiunge la nota pubblicata. Inoltre, è prevista l’istituzione di una o più finestre di riconoscimento, in relazione al numero di domande pervenute in modo che sarà possibile richiedere la qualifica durante tutto il corso dell’anno – riporta testualmente l’articolo online. Nel presente avviso rientreranno anche le domande acquisite a far data dal 01/09/2022, che non sono state oggetto di esame nell’anno 2022.Per presentare domanda di riconoscimento e avere tutte le informazioni consultare l’ avviso dedicato

