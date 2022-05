PESCARA: Arresto cittadini Georgiani

Polizia, nuovo comunicato online sul sito – sezione Questura di Pescara:

La Polizia di Frontiera di Pescara, diretta dal Vice Questore Aggiunto Dino Petitti, su segnalazione di due possibili cittadini in possesso di documentazione falsa in procinto di partire per Londra con il volo in partenza alle ore 22.00 del 05 maggio u.s., ha predisposto un immediato servizio alla biglietteria e ai banchi check-in per intercettare i due segnalati – precisa la nota online. Gli operatori di polizia hanno notano una coppia di ragazzi, corrispondente a quelli segnalati, ai quali sono stati chiesti i documenti – precisa la nota online. I due hanno esibito due carte di identità ucraine limitandosi a dichiarare di comprendere la lingua inglese – Gli agenti della Polizia di Frontiera hanno approfondito i controlli documentali, sia attraverso la strumentazione elettronica presente in aeroporto sia con l’analisi diretta, riscontrando imperfezioni sull’ologramma posto in alto a destra sul retro, previsto su questa tipologia di carta di identità, che costituisce un importante elemento di sicurezza contro la falsificazione – si apprende dalla nota stampa. A questo punto, i due stranieri, dichiarati in stato d’arresto per utilizzo e possesso di documenti falsi, sono stati fotosegnalati ma senza riscontrare precedenti identificazioni – precisa il comunicato. Solo dopo aver realizzato la situazione, la coppia ha collaborato fornendo informazioni sulla loro reale identità: sono due cittadini georgiani di 24 e 26 anni, fratelli, ma non hanno spiegato come, quando e da dove sono entrati in Italia – si legge sul sito web ufficiale. L’arresto è stato convalidato dal giudice che li ha condannati con sospensione condizionale della pena dando il nulla osta all’espulsione dal territorio nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Fonte: questure.poliziadistato.it