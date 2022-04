PESCARA: Arresto per furto

Polizia, nuovo comunicato online sul sito nella sezione Questura di Pescara:

La Squadra Volante ha arrestato un uomo di 31 anni, residente a Roma, a seguito di segnalazione al 113 di furto in abitazione – recita la nota online sul portale web ufficiale.

La Sala Operativa della Questura, ha ricevuto la telefonata di un cittadino che riferiva che poco prima il suocero si era accorto che qualcuno gli aveva rubato le chiavi di casa da dentro la propria autovettura; recatosi presso appartamento dell’anziano, ha trovato tre persone che uscivano dall’ abitazione e uno di loro, per guadagnarsi la fuga, gli ha dato un pugno sul viso, procurandogli lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.

Nel frattempo, gli Agenti della Squadra Volante, giunti tempestivamente sul posto, hanno sorpreso i tre mentre si allontanavano riuscendo a bloccarne uno e a recuperare la refurtiva – viene evidenziato sul sito web.

Arrestato per il reato di rapina impropria, l’uomo è stato associato in carcere –

- Pubblicità -

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informazione della Polizia di Stato per la Questura di Pescara. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il sito internet della Polizia di Stato, sezione Questura di Pescara, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: questure.poliziadistato.it