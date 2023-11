Pescara, Avviso di condizioni meteorologiche avverse del 04 novembre 2023

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 23078 prot. DPC-DPC_Generale-P-STELEX-0056230-04/11/2023, recante:“DALLA SERATA DI OGGI, SABATO 04 NOVEMBRE 2023, E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE, SI PREVEDONO VENTI DA FORTI A BURRASCA DAI QUADRANTI MERIDIONALI, IN SUCCESSIVA ROTAZIONE DA QUELLI OCCIDENTALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE, SU VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, MARCHE, UMBRIA, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA E SICILIA. MAREGGIATE O FORTI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.DALLA SERATA DI OGGI, SABATO 04 NOVEMBRE 2023, E PER LE SUCCESSIVE 12-18 ORE, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SU VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA, IN TRASFERIMENTO NEL CORSO DELLA NOTTE E NELLA MATTINATA DI DOMANI, DOMENICA 05 NOVEMBRE 2023, SU UMBRIA, LAZIO, ZONE INTERNE E MONTUOSE DI MARCHE, ABRUZZO E MOLISE, SULLA CAMPANIA E SULLA BASILICATA, SPECIE SETTORI TIRRENICI. LE PRECIPITAZIONI SARANNO ACCOMPAGNATE DA ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ, FREQUENTE ATTIVITÀ ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO.” http://allarmeteo – riporta testualmente l’articolo online. regione – si apprende dalla nota stampa. abruzzo – it/segnalazioni/11364/avviso-di-condizioni-meteorologiche-avverse-del-04-novembre-2023?fbclid=IwAR3LpPizh0SwWATLVYGmK8ZSB-F4Ic6GW-AD2hoR4JjmC7VP9KjMASUNXJs

