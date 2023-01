Pescara, Avviso di condizioni meteorologiche avverse del 25 gennaio 2023

- Advertisement -

Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Avviso di condizioni meteorologiche avverse del 25 gennaio 2023Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse N. 23010 Prot. 0004162 del 25/01/2023 recante:“[omissis…] DALLE PRIME ORE DI DOMANI, GIOVEDÌ 26 GENNAIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE, SI PREVEDONO NEVICATE SPARSE, AL DI SOPRA DEI 700-900 M, SU ABRUZZO E MOLISE, CON QUOTA NEVE IN PROGRESSIVA DIMINUZIONE FINO A 500-700 M, CON APPORTI AL SUOLO MODERATI, FINO AD ABBONDANTI ALLE QUOTE SUPERIORI.http://allarmeteo – riporta testualmente l’articolo online. regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. it/segnalazioni/10242/avviso-di-condizioni-meteorologiche-avverse-del-25-gennaio-2023

