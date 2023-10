Pescara, Avviso di condizioni meteorologiche avverse del 26 ottobre 2023

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 23073 Prot. DPC-0054389 del 26/10/2023 recante:“DALLA TARDA SERATA DI OGGI, GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2023, E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE, SI PREVEDONO:- PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE, ANCHE A CARATTERE TEMPORALESCO, SU EMILIA-ROMAGNA, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, LOMBARDIA, PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, UMBRIA, LAZIO, CAMPANIA, IN ESTENSIONE DAL PRIMO MATTINO DI DOMANI, VENERDI 27 OTTOBRE 2023, AI SETTORI APPENNINICI DI ABRUZZO E MOLISE E SETTORI TIRRENICI DI BASILICATA E CALABRIA CENTRO-SETTENTRIONALE. I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ, FREQUENTE ATTIVITÀ ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO.DALLA SERATA DI OGGI, GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2023, E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE, SIPREVEDONO:- VENTI DA FORTI A BURRASCA, CON TEMPORANEI RINFORZI FINO A BURRASCA FORTE, A PREVALENTE COMPONENTE SUD-OCCIDENTALE O MERIDIONALE, SU LIGURIA, EMILIA-ROMAGNA, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, IN ESTENSIONE DALLA MATTINA DI DOMANI, VENERDI 27 OTTOBRE 2023, A PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA E SICILIA OCCIDENTALE E MERIDIONALE. MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE, IN PARTICOLARE SUI BACINI OCCIDENTALI.”http://allarmeteo – recita il testo pubblicato online. regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. abruzzo – recita il testo pubblicato online. it/segnalazioni/11329/avviso-di-condizioni-meteorologiche-avverse-del-26-ottobre-2023

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa del Comune di Pescara. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il sito internet del Comune di Pescara, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.pescara.it