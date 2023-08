Pescara, Avviso Di Condizioni Meteorologiche Avverse Del 27 Agosto 2023

Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse N. 23057 del 27.08.2023 PROT/DPC 0043128, Estensione e seguito: AVVISO N. 23055 PR. 43009 del 25.08.23 e N. 23056 PR. 43097 del 26.08.23, recante:“DAL POMERIGGIO DI OGGI, DOMENICA 27 AGOSTO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI, A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SU TOSCANA E SARDEGNA NORD-OCCIDENTALE, IN ESTENSIONE DALLE PRIME ORE DI DOMANI, LUNEDÌ 28 AGOSTO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE A FRIULI VENEZIA GIULIA, UMBRIA, LAZIO, CAMPANIA E SETTORI OCCIDENTALI DI ABRUZZO E MOLISE.OMISSIS […]DALLE PRIME ORE DI DOMANI, LUNEDÌ 28 AGOSTO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE SI PREVEDONO VENTI DA FORTI A BURRASCA DAI QUADRANTI OCCIDENTALI SU SARDEGNA, TOSCANA, MARCHE, UMBRIA, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE E CAMPANIA.” http://allarmeteo – regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. abruzzo – recita il testo pubblicato online. it/segnalazioni/11155/avviso-di-condizioni-meteorologiche-avverse-del-27-agosto-2023

