Pescara, Avviso di condizioni meteorologiche avverse del 4 agosto 2023

Comune di Pescara

Avviso di condizioni meteorologiche avverse del 4 agosto 2023Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica cheè stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse N.° 23052 PROT. DPC/39976 del 04/08/2023 – ESTENSIONE E SEGUITO: AVVISO N.° 23051 PROT. 39663 del 03.08.2023, recante:“DAL POMERIGGIO DI OGGI, VENERDÌ 04 AGOSTO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE SI PREVEDE:- IL PERSISTERE DI PRECIPITAZIONI, A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SU PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, LAZIO E ABRUZZO.- PRECIPITAZIONI A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SU MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA E SICILIA, SPECIE I SETTORI CENTROSETTENTRIONALI.I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ, FREQUENTE ATTIVITÀ ELETTRICA, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO.DALLE PRIME ORE DI DOMANI, SABATO 05 AGOSTO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 24-36ORE SI PREVEDONO VENTI DA FORTI A BURRASCA DAI QUADRANTI OCCIDENTALI SU SICILIA, CALABRIA, BASILICATA E CAMPANIA, IN ESTENSIONE ALLA PUGLIA. MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.” http://allarmeteo – recita il testo pubblicato online. regione – si apprende dalla nota stampa. abruzzo – recita il testo pubblicato online. it/segnalazioni/11039/avviso-di-condizioni-meteorologiche-avverse-del-4-agosto-2023?fbclid=IwAR1DlPseTRo_zc2CQguaCTpUMJWxvDavdg5MUxhxzhNVm5i8Rt0ZTtbY7ko

