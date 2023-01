Pescara, Avviso per la convocazione di tavoli di confronto con gli operatori economici interessati all’attivazione del servizio di trasporto marittimo da Pescara alla Croazia.

- Advertisement -

Comune di Pescara , ultime dal sito web istituzionale:

Si rende noto che, in ottemperanza al Protocollo d’Intesa siglato con la Regione Abruzzo, il Comune di Pescara, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, la Capitaneria di Porto di Pescara e il Porto Turistico “Marina di Pescara”, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Chieti Pescara intende procedere con la pubblicazione di un avviso pubblico per l’erogazione di un contributo finalizzato all’attivazione per le annualità a venire di un collegamento marittimo per soli passeggeri tra il porto di Pescara ed uno o più porti individuati della Croazia – si apprende dal portale web ufficiale. Al fine di meglio definire le caratteristiche, la durata e gli oneri economici relativi al servizio da attivare, saranno convocati incontri individuali con gli operatori economici interessati da svolgersi presso la sede della Camera di commercio Chieti Pescara, in via Conte di Ruvo 2, a Pescara – I soggetti interessati sono pregati di prendere visione della comunicazione sottostante e inviare richiesta di partecipazione alla Segreteria di Presidenza di Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Chieti Pescara, tramite mail all’indirizzo segreteria – si apprende dal portale web ufficiale. presidenza@chpe – si apprende dalla nota stampa. camcom.it o telefonando al numero 0854536231.

