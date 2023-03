Pescara, Avviso pubblico di selezione per l’individuazione dei beneficiari- progetto Stella Maris Lab – FSE Agora Spazio Incluso Regione Abruzzo

- Advertisement -

Il progetto Stella Maris Lab – CUP C71E19000090006 – costituisce un intervento che la Regione Abruzzo, nell’ambito del programma FSE 2014/2020, mette in atto al fine di promuovere e sostenere progetti di innovazione sociale e, in particolare, la realizzazione di centri di aggregazione sociale per l’erogazione di servizi sociali, educativi e per il lavoro – aggiunge testualmente l’articolo online. AGORA’ intende diventare un vero e proprio Laboratorio, incubatore di idee innovative, che, con l’occhio sempre rivolto alle tendenze del mercato del lavoro, andrebbe a sviluppare progetti di formazione/orientamento/inclusione lavorativa/autoimprenditorialità, accompagnando i cittadini a rischio di esclusione sociale verso un nuovo protagonismo – recita il testo pubblicato online. Gli obiettivi sono: – promuovere l’aggregazione intorno ad attività comuni; – favorire il protagonismo di persone con fragilità sociale; – prevenire il disagio e la marginalità; – avviare attività di workshop e incontri formativi sui temi della ricerca attiva di lavoro e auto-impresa; – orientare al lavoro, in raccordo con Centri per l’Impiego, individuando modalità agevolate di inserimento lavorativo per persone con fragilità sociale (borse lavoro, tirocini formativi, etc.); – promuovere una cultura delle sinergie tra istituzioni e servizi presenti sul territorio per far convergere risorse, competenze e disponibilità per lo sviluppo di una comune metodologia di lavoro, una programmazione coordinata degli interventi posti in essere da ciascun Ente a garanzia di un reale raggiungimento degli obiettivi di inclusione e di sostenibilità futura – Tutto questo è reso possibile da un partenariato costituito in ATS con capofila il Comune di Montesilvano – Ambito distrettuale sociale n°18 e: – gli ambiti distrettuali della provincia di Pescara – n°15 Pescara, n°16 Metropolitano, n°17 Montagna Pescarese e n°19 Vestino – e i partner privati Fondazione Caritas Pescara, Fondazione Piazza dei Mestieri (Torino), Abrex, Cooperativa Ausiliatrice, DE.CO, Comunicazione (Movie Work), DEMO Consulting, Ismy e NGM.DESTINATARI: I destinatari dell’intervento sono tutte le persone in stato di svantaggio sociale che risultano in possesso dei seguenti requisiti: – residenza nei comuni della Provincia di Pescara; – disoccupazione o inoccupazione ai sensi del D.Lgs. 150/2015; – appartenenza ad una delle seguenti tipologie di svantaggio:a – soggetti con disabilità non inseriti nelle convenzioni del collocamento mirato ai sensi dell’art. 1, comma 1, Legge 12 marzo 1999, n. 68;b. disabili, invalidi civili, psichici e sensoriali, per i quali trovano applicazione le specifiche disposizioni contenute e previste all’art. 11, comma 2, Legge 12 marzo 1999, n. 68; c. soggetti svantaggiati ai sensi dell’art. 4, comma 1, Legge 8.11.1991 n. 381;d. soggetti inseriti nei programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell’art. 18 D. lgs. 25 luglio 1998 n. 286 a favore di vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali; e – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. soggetti inseriti nei programmi di intervento e servizi ai sensi delle leggi n. 154/2001 – 38/2009 – 119/2013 a favore di vittime di violenza nelle relazioni familiari e/o di genere; f. soggetti inseriti nei programmi di assistenza ai sensi dell’art. 13, Legge, 11 agosto 2003, nr. 228 a favore di vittime di tratta; g. soggetti inseriti nei programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell’art. 18, D. Lgs., 25 luglio 1998, nr. 286 a favore di vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali; h. over 45 anni; i – aggiunge la nota pubblicata. migranti; j. senza fissa dimora; k. persone in situazione di povertà certificata da ISEE inferiore a € 10.000,00. Link alla pagina del Comune di Montesilvano Ente Capofila del progetto – aggiunge testualmente l’articolo online.

