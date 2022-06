Pescara, Con BIT Mobility attive dal 30 giugno 250 e-bike

Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

La rivoluzione della micromobilità sostenibile coinvolge anche Pescara – si legge sul sito web ufficiale. Il sogno diventa realtà: sarà attivo infatti a partire da giovedì 30 giugno il nuovo servizio di noleggio di biciclette elettriche frutto di una partnership tra il Comune e l’azienda BIT Mobility di Bussolengo (Vr), nuovo gestore della mobilità in sharing sul territorio comunale – La presentazione questa mattina nel corso di un incontro con i giornalisti in Largo Chiola, dinanzi all’ingresso principale del Comune, dove sono stati esposti i nuovi mezzi – precisa il comunicato. La società si è giudicata l’appalto per i prossimi tre anni – precisa il comunicato. Saranno inizialmente 250 le e-bike operative in un’area complessiva di 35 chilometri quadrati – precisa il comunicato. Numero potenzialmente estendibile fino a 350 già durante i mesi estivi – aggiunge la nota pubblicata. Le biciclette elettriche presentano tutte un telaio in alluminio e sono dotate di display multifunzione che indica, tra l’altro, velocità e stato della batteria, di portacellulare con caricabatterie wireless e di sofisticati sistemi di rilevazione e antifurto – recita il testo pubblicato online. Alle e-bike si affiancheranno, a partire dal 28 luglio prossimo, anche i 500 monopattini (estendibili fino a 750) della flotta targata BIT Mobility. Anche in questo caso si tratta di veicoli di ultimissima generazione, dotati di piccoli accorgimenti che si rivelano essenziali ai fini della sicurezza: hanno, ad esempio, la pedana più corta, particolare studiato per disincentivare l’utilizzo da parte di due persone – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’attivazione dei servizi in città sarà accompagnato da momenti formativi sull’utilizzo corretto e sostenibile dei mezzi elettrici all’interno delle scuole pescaresi e da campagne di informazione sul territorio alla presenza di influencer.

L’offerta cittadina si arricchisce dunque di un nuovo servizio con 250 e-bike di nuova tecnologia, del peso di 40 chilogrammi, che sono georeferenziate e hanno dotazioni di sicurezza molto apprezzate in quelle città dove questa opportunità offerta da BitMobility è già presente o sta per essere avviata, come Firenze, Milano, Verona, Bergamo, Padova, Bari, Lecce e Taranto – recita il testo pubblicato online.

Le bici si utilizzeranno, sulla scìa di quanto già avviene per i monopattini, attraverso un’applicazione da scaricare sul telefonino e con un sistema di sblocco, una volta effettuato il pagamento con carta di credito o similari – precisa la nota online. Le utenze saranno lanciate da 53 aree dislocate su tutta la città. A breve verranno rese note le varie fasce tariffarie, in abbonamento e non.

Focus sull’Azienda

BIT Mobility è un’azienda nata nel 2019 a Verona, attiva nel settore della sharing mobility, la cui mission è ridurre la congestione del traffico e le emissioni di CO2 nelle piccole e grandi città italiane, offrendo una reale alternativa all’automobile che sia economica e rispettosa dell’ambiente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Presente in più di 25 città italiane, BIT Mobility mette a disposizione dei centri urbani una flotta di moderni monopattini e scooter elettrici – Si tratta di mezzi alimentati da energia elettrica, facilmente reperibili e semplici da usare grazie all’App dedicata, ideati per diventare una soluzione green e comoda per la mobilità urbana – viene evidenziato sul sito web.

