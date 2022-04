PESCARA: Contrasto allo spaccio di droga

Polizia, ultime dal sito:

La Polizia di Stato ha arrestato una donna 70enne, incensurata, di Montesilvano, trovata in possesso nella propria abitazione di oltre 120 g. di cocaina già pesata e ripartita – Gli investigatori della Squadra Mobile, su sviluppi di precedente attività investigativa, sono riusciti a risalire all’insospettabile donna e, una volta entrati nel suo appartamento, hanno rinvenuto lo stupefacente insieme a bilancini, materiale da taglio e strumenti per il confezionamento – aggiunge testualmente l’articolo online. Poche ore prima, sempre il personale della Squadra Mobile, in zona colli di Pescara, ha denunciato a piede libero un 50enne già noto alle forze di polizia, il quale aveva attrezzato in casa una piccola postazione di spaccio – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel corso della perquisizione, infatti, sono stati rinvenuti e sequestrati nove dosi di cocaina del peso complessivo di circa 5 grammi, fogli manoscritti riportanti nomi e cifre riconducibili alla rendicontazione dell’illecita attività di spaccio, un bilancino di precisione ancora intriso di narcotico, sostanza da taglio e materiale per il confezionamento – recita il testo pubblicato online.

