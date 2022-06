Pescara, Contratto di Fiume del Pescara, invito alla compilazione del questionario

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Pescara attraverso il portale web istituzionale:

- Pubblicità -

Nell’ambito delle attività inerenti al Contratto di Fiume Pescara si comunica che è stato reso disponibile online il sito www.cdfpescara – si legge sul sito web ufficiale. it

Tale strumento è stato ideato per facilitare e potenziare le fasi di fruizione e partecipazione di tutti i fruitori e portatori di interesse del Contratto di Fiume Pescara – si legge sul sito web ufficiale.

Poiché si tratta di una procedura partecipata, l’opinione dei cittadini è molto importante e per tale motivo li invitiamo ad esprimere la loro opinione sul tema, compilando il questionario di partecipazione, al seguente link:

https://www.cdfpescara – si apprende dal portale web ufficiale. it/questionario-conoscitivo-fiume-pescara/

Sarà possibile, senza alcuna registrazione, compilare il questionario fornendo indicazioni circa la propria priorità rispetto ai temi principali del Contratto di Fiume Pescara:

TEMA 1 – Qualità dell’acqua, natura ed ecosistema fluviale, rischio idraulico e geomorfologia fluviale;

TEMA 2 – Paesaggio, pianificazione territoriale, fruizione e sviluppo economico del territorio fluviale – si apprende dalla nota stampa.

Il questionario è rivolto a tutti gli interessati indipendentemente dal ruolo istituzionale o dalle attività svolte (cittadini, amministratori, enti, associazioni, etc.).

L’insieme delle informazioni pervenute tramite i questionari di partecipazione verranno trattate come dato aggregato e forniranno delle utilissime informazioni per l’ulteriore definizione delle principali linee da perseguire all’interno del Documento Strategico e nei Piani d’Azione –

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Comune di Pescara. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche sulle pagine del portale web del Comune di Pescara, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.pescara.it