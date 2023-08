PESCARA: CONTROLLI NOTTURNI

Polizia, la nuova nota online dalle questure pubblicata sul sito web istituzionale, sezione Questura di Pescara:

Un 60enne è stato denunciato con l’accusa di furto e porto di oggetti atti allo scasso – aggiunge testualmente l’articolo online. L’uomo ha attirato l’attenzione della Squadra Volante che a piedi si aggirava con fare sospetto in zona Portanuova: e che, nel corso del controllo, è stato trovato con strumenti utili allo scasso – I successivi accertamenti hanno permesso di raccogliere elementi tali da poter ritenere lo stesso autore di un furto avvenuto di recente in quella zona – si apprende dal portale web ufficiale. Gli agenti hanno anche denunciato una 28enne per il reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere: sempre in zona Portanuova, la Squadra Volante ha proceduto ad identificare un ragazzo ed una ragazza coinvolti in una lite – si apprende dalla nota stampa. La giovane aveva con sé un coltello a serramanico occultato nella borsa della lunghezza complessiva di 21 cm sequestrato – Per lei è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria – viene evidenziato sul sito web.

