Pescara, Criticità per il giorno 24 novembre 2023

Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che nel Bollettino di criticità regionale è sintetizzata la valutazione dei possibili effetti al suolo previsti nelle zone di allerta dell’Abruzzo a seguito di fenomeni meteorologici e idrologici. Per la giornata di DOMANI, SABATO 25 NOVEMBRE, prevista CRITICITÀ ORDINARIA/ALLERTA GIALLA per RISCHIO IDROGEOLOGICO per TEMPORALI su ABRU-A (BACINI TORDINO VOMANO), ABRU-C (BACINO DEL PESCARA) e ABRU-D2 (BACINO BASSO DEL SANGRO). Si invitano i Comuni delle zone di allerta in cui è prevista criticità a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse da incendi. http://allarmeteo – recita il testo pubblicato online. regione – abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. it/segnalazioni/11419/criticita-per-il-giorno-24-novembre-2023

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal Comune di Pescara e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche sulle pagine del portale web del Comune di Pescara, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.pescara.it