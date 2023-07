Pescara, Criticità per il giorno 26 luglio 2023

Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che per la giornata di DOMANI, MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 2023, prevista CRITICITÀ ORDINARIA/ALLERTA GIALLA PER RISCHIO IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI su ABRU-A (BACINI TORDINO VOMANO), ABRU-C (BACINO DEL PESCARA), ABRU-D1 (BACINO ALTO DEL SANGRO) e ABRU-D2 (BACINO BASSO SANGRO); previsto CODICE VERDE (ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI) su ABRU-B (BACINO DELL’ATERNO) e ABRU-E (MARSICA). http://allarmeteo – regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. abruzzo – recita il testo pubblicato online. it/segnalazioni/10970/criticita-per-il-giorno-26-luglio-2023

