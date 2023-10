Pescara, Da questa mattina l’edificio che ospita la sede dell’ICRAnet porta il nome del compianto sindaco Carlo Pace

Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

L’edificio che ospita in piazza della Repubblica la sede dell’Icranet, Centro Internazionale per l’Astrofisica Relativistica, da questa mattina porta il nome di Carlo Pace, sindaco di Pescara dal 1994 al 2003. Un riconoscimento, voluto dal Comune, per un protagonista indimenticato della vita amministrativa cittadina che ha svolto il suo lavoro con abnegazione, portando avanti una brillante opera culturale e umana e diventando un insostituibile punto di riferimento per gli amministratori – precisa la nota online. In mattinata, dalle ore 11.30, in Piazza della Repubblica, la cerimonia di intitolazione alla presenza dei familiari, la moglie del compianto primo cittadino Rossana, i figli Laura e Bruno, e il nipote Carlo che ha scoperta la targa che indica l’intitolazione al nonno di quello che fu un tempo il blocco centrale della vecchia stazione ferroviaria, poi ristrutturato nel corso degli anni – precisa la nota online. Fu proprio Carlo Pace a volere con determinazione che quella che fu la parte centrale della vecchia stazione ferroviaria divenisse sede del centro di ricerca e di studio Icranet. Questa mattina hanno presenziato all’evento il direttore dell’Icranet, professor Remo Ruffini, il sindaco di Pescara Carlo Masci, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il presidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli, il senatore Nazario Pagano, una vasta rappresentanza di assessori e consiglieri comunali, il prorettore dell’Università d’Annunzio Tonio Di Battista, le autorità civili e militari ed esponenti del mondo accademico e della cultura – si apprende dal portale web ufficiale. Ha partecipato anche una rappresentanza degli studenti dell’istituto Acerbo – riporta testualmente l’articolo online. .La signora Rossana, vedova Pace, si è dichiarata .Il professor Remo Ruffini ha tratto gli auspici .Pescara, 28 ottobre 2023 http://www.icranet.org/

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal Comune di Pescara e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web del Comune di Pescara, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.pescara.it