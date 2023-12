Pescara, Divieto di scoppio di petardi e simili in aree pubbliche e private ad uso pubblico sino al 7 gennaio 2024

Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Fino al 7 gennaio 2024 è vietato lo scoppio di petardi e materiali simili nelle aree pubbliche e in quelle private ad uso pubblico – recita il testo pubblicato online. Lo prevede una ordinanza firmata il 22 dicembre in occasione delle feste di fine anno – recita il testo pubblicato online. Il provvedimento impone questi divieti:- di effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico;- dell’utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’art. 57 Tulps;- dell’utilizzo di giochi pirotecnici, anche di libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l’uso stabilite sulle etichette, e le prescrizioni di cui al D.L. n. 58/2010.L’ordinanza contiene anche una serie di raccomandazioni.A tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili prospicienti la pubblica via, aree pubbliche o private ad uso pubblico viene raccomandato di limitarne e controllarne l’uso per la effettuazione di spari, scoppi, lanci di giochi pirotecnici, mortaretti, e simili, e comunque di evitare il lancio di detti artifìci, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblicoA genitori e tutori di minori, viene raccomandato di vigilare sul corretto uso dei dispositivi nei luoghi privati, sul rispetto delle istruzioni, e per evitare che i minori raccolgano ordigni inesplosi.Ai proprietari di animali d’affezione, viene infine raccomandato di vigilare e attivarsi affinché il disagio degli animali determinato dagli scoppi non causi danni alle persone e agli animali medesimi.Le violazioni a queste disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25 a 500 euro, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti.Scarica l’Ordinanza sindacale n. 161 del 22/12/2023#pescara #comunedipescara

