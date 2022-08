Pescara, Domenica 4 settembre la 27sima “Regata dei Gonfaloni”

- Advertisement -

Comune di Pescara , ultime dal sito web istituzionale:

COMUNICATO STAMPA PRESENTATA “LA 𝙍𝙀𝙂𝘼𝙏𝘼 𝘿𝙀𝙄 𝙂𝙊𝙉𝙁𝘼𝙇𝙊𝙉𝙄 𝘿𝙀𝙇𝙇’𝘼𝘿𝙍𝙄𝘼𝙏𝙄𝘾𝙊 2022 𝙓𝙓𝙑𝙄𝙄 𝙀𝘿𝙄𝙕𝙄𝙊𝙉𝙀 – 𝙑 𝙈𝙀𝙈𝙊𝙍𝙄𝘼𝙇 “𝙂𝙄𝙊𝙑𝘼𝙉𝙉𝙄 𝙑𝙀𝙍𝙕𝙐𝙇𝙇𝙄” La Regata dei Gonfaloni avrà luogo DOMENICA 4 SETTEMBRE 2022, come di consueto presso il MOLO SUD DEL PORTO DI PESCARA. La Regata dei Gonfaloni è ormai un classico per le marinerie pescarese e dell’Adriatico – Quest’anno saranno 21 gli equipaggi iscritti alla manifestazione, che ha certamente il sapore della competizione e del sano campanilismo ma che rappresenta principalmente una celebrazione delle tradizioni legate al mare – si apprende dalla nota stampa. I partecipanti sono infatti sempre stati personaggi che del lavoro e della cultura popolare hanno saputo interpretare il carattere unico – recita il testo pubblicato online. La 27sima edizione della manifestazione è stata presentata questa mattina nel corso di un incontro con i giornalisti cui hanno partecipato il sindaco Carlo Masci, l’assessore allo Sport Patrizia Martelli e il presidente dell’associazione Il Maestrale, Fabrizio Verzulli – Domenica 4 settembre le marinerie rappresentate si sfideranno ancora una volta all’interno del porto canale di Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. . La prima volta della Regata risale infatti al 1995, quando l’associazione “Il Maestrale” immaginò questa sana gara sportiva; l’evento ha assunto una notorietà crescente nel bacino dell’Adriatico, e in alcune edizioni ha visto anche la partecipazione di equipaggi della sponda croata – viene evidenziato sul sito web. L’evento sportivo si svolge con dieci vogatori per squadra, oltre a un timoniere, i quali si sfidano sulla distanza di un miglio marino, con due giri di boa per gli uomini e un giro di boa per le donne – recita la nota online sul portale web ufficiale. . La manifestazione, che gode del patrocinio del Comune di Pescara e della Regione Abruzzo, nacque da un’idea di Giovanni Verzulli, storica figura della Marina sud, che con il suo impegno e la sua dedizione ne ha permesso la realizzazione per ben 23 volte, fino alla sua scomparsa – si legge sul sito web ufficiale. Oggi il timone dell’associazione è passato al figlio Fabrizio, che con la collaborazione della famiglia continua nella tradizione e in memoria del padre Giovanni – precisa la nota online. , La manifestazione sportiva della domenica 4settembre sarà preceduta da una serata sabato 3 Settembre all’insegna del cibo (pesce locale) e di spettacoli musicali e folkloristici – precisa la nota online. Quest’anno, per la 𝓬𝓪𝓽𝓮𝓰𝓸𝓻𝓲𝓪 𝓶𝓪𝓼𝓬𝓱𝓲𝓵𝓮 le squadre partecipanti sono: 1. Lega navale Molfetta (due squadre) 2. Martinsicuro 3. Passignano 4. Vogatori città di Taranto 5. Lega navale Taranto 6. Lega navale Ortona 7. La ciurma Vasto 8. Termoli (due squadre) 9. Porto Antico Pescara 10. Pescara (lifeguard) 11. Canottieri Pescara Per la 𝓬𝓪𝓽𝓮𝓰𝓸𝓻𝓲𝓪 𝓯𝓮𝓶𝓶𝓲𝓷𝓲𝓵𝓮 parteciperanno: 1. Termoli (due squadre) 2. Porto Antico Pescara 3. Lega navale Ortona 4. Lega navale Taranto 5. Palio di Taranto 6. Lega navale Molfetta 7. Canottieri Pescara Per un totale di squadre partecipanti – precisa il comunicato. Pescara, 30 agosto 2022

