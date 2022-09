Pescara, Elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid 19

- Advertisement -

Per le elezioni politiche del 25 settembre 2022, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid-19 sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio nel Comune di residenza (art. 4, comma 2 D.L. 41/2022 – Circolare Ministero dell’Interno n. 95 del 2.9.2022). Ai sensi della predetta norma domande di voto a domicilio dovevano pervenire complete della documentazione prevista tra il 15 ed 20 settembre – si apprende dalla nota stampa. Le richieste pervenute dopo il 20 settembre saranno valutate e potranno essere accolte in relazione alle disponibilità di raccolta del voto dei seggi speciali covid.

