Pescara, Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica 25 settembre 2022 – Aperture uffici per consegna tessere elettorali

Si informa che, in occasione delle prossime consultazioni elettorali del 25 settembre 2022, è possibile ritirare le tessere elettorali recandosi presso l’ Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Pescara situato in Piazza Duca D’Aosta n. 15 Palazzo Ex INPS, al piano terra, nei seguenti giorni e orari: LUNEDI’ 12 settembre 8.30 – 12.30 14.30 – 17.00 MARTEDI’ 13 settembre 8.30 – 12.30 15.30 – 17.00 MERCOLEDI’ 14 settembre 8.30 – 12.30 14.30 – 17.00 GIOVEDI’ 15 settembre 8.30 – 12.30 15.30 – 17.00 VENERDI’ 16 settembre 8.30 – 12.30 14.30 – 17.00 SABATO 17 settembre 8.00 – 13.00 – – – LUNEDI’ 19 settembre 8.30 – 12.30 14.30 – 17.00 MARTEDI’ 20 settembre 8.30 – 12.30 15.30 – 17.00 MERCOLEDI’ 21 settembre 8.30 – 12.30 14.30 – 17.00 GIOVEDI’ 22 settembre 8.30 – 12.30 15.30 – 17.00 VENERDI’ 23 settembre 8.30 – 18.30 SABATO 24 settembre 8.30 – 19.30 DOMENICA 25 settembre 7.00 – 23.00

