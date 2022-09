Pescara, Entro l’anno via ai lavori per la nuova Asta del pesce di Pescara

- Advertisement -

Entro la fine dell’anno (tra novembre e dicembre) partiranno i lavori per l’adeguamento strutturale della ex stazione marittima di Pescara, sulla banchina sud del porto canale, destinata ad ospitare la nuova Asta del pesce della città. Nei prossimi giorni verranno infatti avviate le procedure di gara, quindi trascorsi una trentina di giorni per gli adempimenti contrattuali, si procederà all’affidamento delle opere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E’ quanto è stato reso noto questa mattina nel corso di una conferenza stampa svoltasi presso lo stesso edificio e alla quale hanno preso parte il sindaco Carlo Masci, l’assessore ai Lavori Pubblici Luigi Albore Mascia, l’assessore al Commercio Alfredo Cremonese, il presidente della commissione Lavori Pubblici Massimo Pastore – si apprende dalla nota stampa. Le risorse per il trasferimento, la manutenzione straordinaria e il cambio di destinazione d’uso dell’ex stazione marittima del Porto di Pescara, destinata a futura nuova sede dell’Asta del pesce, ammontano a 1.053.962 milioni di euro, provenienti dalla Regione e dalla misura 1.43 del PO FEAMP 2014-2020, che è dedicata appunto a strutture deputate alla portualità e alle sale per la vendita dei prodotti ittici – precisa la nota online. . Per dare un’idea dell’importanza della nuova struttura vanno ricordati alcuni numeri: si tratta di un movimento di circa 3 milioni di euro di fatturato per l’Asta del pesce e di 550 tonnellate di prodotto ittico, di cui il 70 per cento rimane a livello locale – si apprende dalla nota stampa. Sono circa 60 le unità da pesca impegnate nel bacino marittimo di Pescara e che ambiscono a una ripartenza positiva dopo il fermo biologico – riporta testualmente l’articolo online. In programma vi è anche la realizzazione di strutture collaterali alla nuova struttura, a cominciare ha detto Riccardo Padovano, delegato del Comune di Pescara per le attività del porto . I lavori prevedono dunque il rifacimento dei pavimenti, la creazione di una tribuna confortevole per una settantina di operatori e, soprattutto, quello che rappresenta il vero salto di qualità della struttura consistente nell’adeguamento gestionale e operativo con un sistema software e hardware tra i più moderni in Europa, per una quota di lavori da 400mila sul quadro economico complessivo, che renderà funzionale, maggiormente efficiente e fruibile l’attività grazie alla rete on-line, a beneficio oltretutto di operatori commerciali di fuori comune e di fuori regione – . All’incontro di oggi hanno preso parte anche i rappresentanti dei pescatori, degli armatori e degli operatori dell’Asta che hanno sollecitato il progetto per la realizzazione dei magazzini del pesce, che troveranno posto nei pressi del nuovo insediamento – recita il testo pubblicato online. Pescara, 2 settembre 2022

