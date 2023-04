Pescara, Giornate di Open Day nidi d’infanzia comunali

- Advertisement -

Il Nido è un luogo di socializzazione con i coetanei e di esperienze di gioco che facilitano e favoriscono lo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale dei bambini.Il personale dei nidi d’infanzia del Comune di Pescara è lieto di invitare le famiglie alle giornate di “OPEN DAY”, nel corso delle quali si avrà l’occasione di visitare gli ambientI del nido, visionare i materiali di gioco e conoscere le educatrici.GLI OPEN DAY DEGLI ASILI NIDO COMUNALI SI TERRANNO IN PRESENZA NEI SEGUENTI GIORNI E ORARI: ASILO NIDO “LA CONCHIGLIA” (fascia di età 3/36 mesi)Pescara – Via A. Vespucci, 154 12 APRILE 2023 dalle ore 16:30 alle ore 18:0020 APRILE 2023 dalle ore 16:30 alle ore 18:00Tel. 085/6922987 ASILO NIDO “LA MIMOSA” (fascia di età 13/36 mesi)Pescara – B. Croce, 9812 APRILE 2023 dalle ore 16:30 alle ore 18:0020 APRILE 2023 dalle ore 16:30 alle ore 18:00 Tel. 085/6922138 ASILO NIDO “IL BRUCO” (fascia di età 3/36 mesi)Pescara – Via Rigopiano, 90 18 APRILE dalle ore 16:30 alle ore 18:3026 APRILE dalle ore 16:30 alle ore 18:30 Tel. 340/6212270 ASILO NIDO “CIPI’” (fascia di età 3/36 mesi)Pescara – Via C.A. Dalla Chiesa, 54 20 APRILE dalle ore 16:45 alle ore 18:45 28 APRILE dalle ore 16:45 alle ore 18:45 Tel. 340/6212270 ASILO NIDO “RAGGIO DI SOLE’” (fascia di età 13/36 mesi)Pescara – Via Colle Marino, 14321 APRILE dalle ore 16:30 alle ore 18:30 29 APRILE dalle ore 9:30 alle ore 13:30 Tel. 085/77855 ASILO NIDO “L’AQUILONE” (fascia di età 13/36 mesi)Pescara – Via Del Santuario, 17618-19-20 APRILE 2023 previo appuntamento telefonico Tel. 085/4170081 Tel. 348/7985556 ASILO NIDO “IL GABBIANO” (fascia di età 13/36 mesi)Pescara – Via Cecco Angiolieri, 118 APRILE dalle ore 16:30 alle ore 18:3022 APRILE dalle ore 10:00 alle ore 12:00Tel. 350/9712414

