Pescara, Il 21 Dicembre apre lo sportello di segretariato sociale dedicato all’assegno di inclusione

Il settore Politiche sociali del Comune si è attivato per garantire informazioni e supporto ai cittadini di Pescara che intendono presentare all’Inps domanda per l’Assegno di inclusione (in vigore dal primo gennaio 2024) e che necessitano dell’attestazione delle condizioni di svantaggio – A partire da Giovedì 21 Dicembre sarà attivo tre giorni a settimana uno sportello di Segretariato sociale con i seguenti orari:Lunedì: ore 9 – 13;Martedì: ore 9 – 13 e 15 – 17;Giovedì: ore 9 – 13.L’attestazione sarà rilasciata dal personale dei Servizi sociali dopo aver accertato la sussistenza delle condizioni di svantaggio così come previsto dalle recenti disposizioni sull’Assegno di inclusione (decreto del ministero del Lavoro 13 dicembre 2023, art. 3, commi 5 e 6). Modalità di trasmissione del modulo di richiesta di certificazione dello stato di svantaggio e di presa in caricoLe richieste dovranno pervenire presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Pescara in una delle seguenti modalità:A mano, tramite consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo Generale dell’Ente (orari dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 – martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.);Tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune – pescara – si legge sul sito web ufficiale. it.

