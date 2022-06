Pescara, Il 30 luglio tornano i festeggiamenti per Sant’Andrea Apostolo

Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

La Festa di Sant’Andrea Apostolo per la marineria e per tutti i pescaresi non è una celebrazione fine a se stessa – Rappresenta una parte importante dell’identità cittadina, della cultura della pesca, di quel legame indissolubile che lega la comunità alla gente di mare e alla fede – si apprende dalla nota stampa.

I festeggiamenti di Sant’Andrea torneranno nell’ultima domenica di luglio e inizieranno sabato 30 luglio per concludersi il primo di agosto; un evento speciale perché arriva dopo due anni di parziale stop a causa dell’emergenza sanitaria – si legge sul sito web ufficiale. E’ per questo che il comitato festa sta profondendo il massimo impegno per allestire un programma importante: particolare importanza sarà data allo spettacolo dei fuochi pirotecnici; la tradizionale lotteria avrà premi particolarmente ricchi, con in palio come primo premio un’automobile; si cercherà di portare un nome di rilievo della musica per lo spettacolo di chiusura – si legge sul sito web ufficiale. Nella mattinata di domenica 31 luglio avrà luogo la sentita processione in mare con la statua di Sant’Andrea a bordo di un peschereccio seguito da una quarantina di natanti; saranno affidate al mare le tradizionali corone di fiori, una all’altezza di piazza Duca, due dinanzi alla stele di d’Annunzio (di cui una in mare aperto) e l’ultima dinanzi al porto canale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

