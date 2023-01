Pescara, Il Consiglio comunale condanna le atrocità del regime degli ayatollah

- Advertisement -

Dal Consiglio comunale di Pescara giunge forte la condanna alla sanguinaria repressione che la Repubblica Islamica dell’Iran da mesi ha posto in atto per arginare la rivolta di un popolo che sta lottando per la libertà e la democrazia in quel paese – Dai dati diffusi dall’Ong dell’Iran (Iran Human Rights con sede a Oslo) sono state finora oltre 700 le persone che dallo scorso mese di settembre hanno perso la vita, di cui 60 bambini, 19mila gli arresti – precisa la nota online. Numeri che danno la misura della dimensione della tragedia che quotidianamente viene vissuta in quella parte del mondo che è stata culla di una civiltà millenaria – viene evidenziato sul sito web. L’assemblea ha approvato questa sera all’unanimità (25 voti su 25) l’ordine del giorno che prevede la trasmissione a S.E. Mohammad Reza Sabouri, Ambasciatore della Repubblica Islamica dell’Iran in Italia, di una missiva firmata dal presidente dell’assise Marcello Antonelli e del sindaco Carlo Masci, contenente un appello rivolto al regime degli ayatollah a porre fine a ogni forma di repressione violenta dei principi di libertà e democrazia, soprattutto se commessa sulle donne – In apertura dei lavori il presidente del Consiglio Marcello Antonelli ha ringraziato l’assemblea, l’ufficio di presidenza e i capigruppo di maggioranza e opposizione per aver voluto sostenere questa iniziava di sostegno al popolo iraniano . Uno striscione riportante la scritta “Pescara con il popolo iraniano” è stato affisso durante i lavori dinanzi all’emiciclo e da domani sarà posto sul parapetto del terrazzino delle bandiere del Comune proprio a voler sensibilizzare i pescaresi affinché si condanni quanto sta accadendo ha concluso Antonelli – precisa il comunicato. Prima degli interventi dei rappresentanti della comunità iraniana a Pescara, Shahed Sholeh, Mania Mehrabi e Bahram Tirbandpey, è stato proiettato un video di alcuni minuti con le drammatiche immagini della rivolta e degli scontri nelle strade della Capitale iraniana ma che ormai coinvolgono tutto il paese – Shahed Sholeh (Associazione Donne democratiche dell’Iran con sede a Roma) ha portato una testimonianza carica di dolore e di denuncia a fianco dei suoi connazionali, ha chiesto l’organizzazione di una fiaccolata di solidarietà nel capoluogo adriatico e ha affermato . Mania Mehrabi, in rappresentanza degli iraniani di Pescara, ha sottolineato . Infine, Bahram Tirbandpey, imprenditore da parecchi anni a Pescara, si è detto . Il sindaco Carlo Masci nel suo breve intervento ha detto che . La vicepresidente del Consiglio Stefania Catalano ha rimarcato . Il testo della lettera approvato dall’aula sarà trasmesso all’Ambasciata dell’Iran in Italia e per conoscenza al Ministero degli Esteri – precisa la nota online. Il Consiglio comunale ha successivamente approvato anche le delibera riguardante la modifica del Regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali e la loro civile convivenza con gli animali – Pescara, 16 gennaio 2023

