Pescara, Il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026

Il Consiglio comunale tornato a riunirsi da questa mattina per l’esame del Bilancio di previsione 2024-2026 ha approvato nel tardo pomeriggio il documento contabile – che contiene e sistemizza ottenimento, utilizzo e monitoraggio dei fondi pubblici – con 19 voti favorevoli e 7 contrari – aggiunge la nota pubblicata. Un passaggio positivo fondamentale che consentirà una gestione “ordinaria” dell’Ente, evitando le limitazioni alla programmazione delle attività nella malaugurata ipotesi di una gestione provvisoria – si apprende dal portale web ufficiale. E’ noto infatti che non approvare il bilancio entro la fine dell’esercizio avrebbe significato non poter effettuare spese di investimento, procedere ad assunzioni, limitare la spesa corrente ai dodicesimi maturati, senza possibilità quindi di impegnare le spese stanziate nel bilancio di previsione ma non ancora approvate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Entrando più nel dettaglio del testo approvato, Il bilancio di previsione 2024 – 2026 presenta un pareggio di bilancio complessivo (totale entrate = totale uscite) al netto dell’anticipazione di tesoreria pari a: 255.042.708,66 nel 2024234.460.996,11 nel 2025207.192.599,67 nel 2026. Per la parte corrente, le entrate correnti dell’annualità 2024 si attestano ad € 133.200.277,60, le stesse sono destinate alla copertura: della quota annuale del disavanzo di amministrazione pari ad € 2.752.943,87;delle spese correnti per la gestione ordinaria dell’Ente pari ad € 125.196.100,65 di cui € 12.149.611,53 per l’accantonamento al FCDE;del rimborso dei prestiti per € 8.693.356,90;delle spese in c/capitale per € 410.000,00. Rispetto all’esercizio 2023, le entrate correnti a previsione non si discostano in maniera significativa dai dati dell’esercizio precedente – si apprende dalla nota stampa. Le spese correnti previste al 2024 ammontano ad € 125.196.100,65 e presentano una riduzione rispetto all’assestato 2023 il cui importo era pari ad € 152.131.831,75. La capacità di spesa dell’ente risulta per l’esercizio 2024 pari ad € 113.046.489,12.Dando invece uno sguardo ai capitoli di spesa per interessi passivi, si osserva che gli stessi diminuiscono nell’esercizio 2023, per via del mancato pagamento sullo scoperto e quindi della fine delle anticipazioni di tesoreria, non dimenticando che il trend in calo è stato rallentato in qualche misura dalla stipula, nel corso del 2022, dei mutui con la BEI. Gli oneri finanziari relativi nel 2023 sono stati quantificabili in 4.373.718,70, nel 2024 in 4.271.758,41 e nel 2025 4.049.590,87. In riferimento alle somme stanziate per le spese del personale l’ente registra un importo di € 30.579.249,49 di cui 345.296,07 finanziate con il fondo di coesione complementare (PNRR). All’interno delle spese correnti quelle più significative in termini assoluti sono quelle che riguardano l’acquisto di beni e servizi; all’interno di questa voce sono ricomprese le spese correnti più significative dell’ente, passate dai 70.058.000 del 2023 ai 68.888.000 del 2024 e alla previsione di 63.320.000 per il 2025. Come è evidente questa tipologia di spesa ha subito un grosso incremento nel corso degli anni. Riguardo alle entrate correnti, le previsioni di bilancio nel complesso risultano coerenti con il piano di riequilibrio e risultano rispettati di riduzione imposti – precisa il comunicato. Elemento particolarmente positivo è quello riguardante il fondo dei debiti commerciali che risulta praticamente azzerato, questo perché attualmente l’amministrazione si è dimostrata in grado di pagare i fornitori in non più di 24 giorni, un unicum in Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Questo ha determinato l’acquisizione di un bonus che in passato, viceversa, doveva essere accontonato riducendo la capacità di spesa – Particolare rilievo assume la parte degli investimenti, sia in ordine agli schemi del Programma Triennale 2024 – 2026 e all’elenco annuale 2024 dei lavori pubblici, sulla cui scorta è stato redatto parte del titolo secondo della spesa iscritta in bilancio che, unitamente alle altre spese per investimenti, danno luogo al totale delle spese in conto capitale: 43.726.307,24 nel 2024 28.004.877,70 nel 2025 6.035.000,00 nel 2026 Le fonti di finanziamento per il 2024 in previsone risultano essere: Mutui 200mila euro, alienazione beni materiali e immateriali per 5.642.101,20, permessi a costruire per 2.685.000, contributi agli investimenti 33.758.568,07, entrate correnti per 410.000,00, avanzo investimenti per 329.247,52, infime dal Fondo pluriennale vincolato per 701.390,45. Dichiarazione dell’assessore al Bilancio Eugenio Seccia subito dopo il voto.Nel merito delle attività degli enti culturali e della società partecipate, Seccia ha aggiunto: . Cosa importante è anche se il Bilancio di previsione approvato nel pomeriggio assegna oggi al Comune di Pescara oltre 20 milioni di euro di cassa, il che significa puntare a una programmazione soddisfacente per il territorio e virtuosa dal punto di vista finanziario – riporta testualmente l’articolo online. Si può quindi parlare di sicurezza finanziaria, in modo da non dover temere un eventuale deficit in fase di fusione della Grande Pescara – viene evidenziato sul sito web. All’esito del voto il sindaco Carlo Masci ha affermato:. Pescara, 28 dicembre 2023

