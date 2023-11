Pescara, La rappresentativa pescarese del gruppo sportivo “Toghe in Fuga” premiata in Comune

Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Dopo i grandi risultati ottenuti dalla rappresentativa pescarese del gruppo sportivo “Toghe in Fuga” al 37simo Campionato Aimanc (Associazione italiana magistrati, avvocati, notai ciclisti) che si è svolto a Montecatini (dal 13 al 17 settembre), l’Amministrazione ha voluto premiare i protagonisti nel corso di una breve cerimonia in Comune – Le pergamene sono state consegnate dal sindaco Carlo Masci e dall’assessore allo Sport Patrizia Martelli; per la categoria Master 9, al magistrato Marco Bortone (del tribunale di Pescara), che in Toscana si è infatti aggiudicato due titoli nazionali, e all’avvocato Giovanni Anzivino, decano delle toghe pescaresi, che ha conquistato ben due medaglie d’argento e il riconoscimento del “più combattivo”. Alle competizioni, che hanno fatto registrare 80 iscritti da tutta Italia, ha preso parte anche Clementina Settevendemie che ricopre le funzioni di Giudice di Pace a Chieti.

