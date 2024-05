Pescara, Lo Sport non va in vacanza 2024

Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune: Lunedì 29 aprile 2024 verranno aperte le iscrizioni alle attività dello “Lo Sport non va in Vacanza”, la manifestazione ludico-sportiva che ha raggiunto ventunesima edizione e che consentirà, a partire da martedì 11 giugno prossimo, a circa 950 ragazzi, di età compresa tra i 6 e i 14 anni (annualità dal 2010 al 2018) di vivere due mesi di gioco, di svago, di socializzazione, nei nostri impianti sportivi, sotto la guida di istruttori certificati Coni, tutti diplomati Isef o laureati in Scienze Motorie, praticando sport all’aria aperta e soprattutto divertendosi. Le iscrizioni si apriranno alle ore 12:00 del 29 aprile p.v. e si chiuderanno alle ore 12:00 del 20 maggio accedendo dal sito on line del Comune di Pescara – Le iscrizioni preliminari dovranno essere inoltrate obbligatoriamente on-line sul sito del Comune, con accesso al servizio tramite una delle seguenti identità digitali: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta di identità elettronica). Requisito fondamentale per l’iscrizione sarà la residenza a Pescara – si legge sul sito web ufficiale. Per chi avesse la residenza in altro comune, saranno messi a disposizione gli eventuali posti disponibili residui e non assegnati. Dieci posti saranno riservati ai bambini in condizioni di disagio economico che saranno indicati dai Servizi sociali del Comune – ORARI SEGRETERIE PER CONSEGNA DOCUMENTAZIONE “Lo Sport non va in vacanza – XXI edizione attività estiva 2024” – progetto organizzato dal Comune di Pescara in collaborazione con il C.O.N.I. – Comitato Regionale AbruzzoGli iscritti, CHE SARANNO AMMESSI NELLA GRADUATORIA di prossima pubblicazione, dovranno consegnare la documentazione nelle sottoelencate segreterie:Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” per gli iscritti :Stadio AdriaticoPiscina Provinciale VoltaCentro sportivo ex Gesuiti “Rocco Febo” per gli iscritti :Rocco FeboEttore D’Agostino ( Zanni ) Le segreterie saranno aperte da LUNEDI 27 MAGGIO a MARTEDI 4 GIUGNO dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Martedì 28 maggio le segreterie saranno aperte anche dalle ore 15.00 alle ore 18.00.Si ricorda che gli iscritti, ammessi sulla base delle graduatorie, dovranno presentare obbligatoriamente tutta la documentazione come già indicato sul modulo di iscrizione, ossia:La stampa della Richiesta di IscrizioneCertificato medico di Idoneità alla pratica sportiva non agonisticaCopia del Bonifico bancario intestato a C.O.N.I. Comitato Regionale Abruzzo – IBAN IT40K 01005 03600 00000000 9314 con causale Sport non va in Vacanza 2024 e cognome e nome dell’iscrittoFotocopia del documento di identità in corso di validità (art 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000) del genitore che sottoscrive la domanda di iscrizione/dichiarazione sostitutiva di certificazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Fotocopia del documento di identità in corso di validità (art 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000) dell’eventuale delegato al ritiro del ragazzo (La documentazione richiesta va consegnata esclusivamente alle segreterie ENTRO E NON OLTRE MARTEDI 4 GIUGNO pena l’esclusione) GRADUATORIE Termine presentazione domande ore 12:00 del 20/05 Guida al recupero del numero istanza e protocollo

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal Comune di Pescara e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il sito internet del Comune di Pescara, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.pescara.it