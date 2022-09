Pescara, Mese dell’affido e dell’accoglienza 2022

- Advertisement -

Comune di Pescara , ultime dal sito web istituzionale:

La festa delle famiglie da’ inizio al mese dell’affido e dell’accoglienza 2022 Con la “Festa delle Famiglie” che si terrà sabato 1 ottobre dalle ore 16.00 presso il Parco di Villa Sabucchi, inizia il Mese dell’Affido e dell’Accoglienza, una serie di eventi volti alla sensibilizzazione sulle tematiche dell’affido dei minori – L’iniziativa è rivolta a tutte le famiglie ed è prevista animazione per grandi e piccini con giochi, letture per bambini, attività di gioco sport, laboratori musicali e tante altre sorprese – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’evento è a cura delle Associazioni che collaborano con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Pescara – Alle Ore 18.00 ci sarà lo spettacolo di magia dal titolo “ Tra Sogno e Magia” con la partecipazione del Mago FRAK. In caso di maltempo l’evento si terrà presso l’impianto R. Febbo pattinodromo ex- Gesuiti, Via Maestri del lavoro, 27 – Pescara – viene evidenziato sul sito web. Ne verrà data comunicazione sul sito istituzionale del Comune – L’invito alla partecipazione è stato esteso a tutta la cittadinanza – si legge sul sito web ufficiale. Per gli ulteriori appuntamenti in Programma per il “Mese dell’Affido e Accoglienza” si può consultare il seguente link: Mese dell’affido e dell’accoglienza

