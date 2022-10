PESCARA: MEZZO CHILO DI HASHISH NELL’ ARMADIO

- Advertisement -

Continua l’attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti a Pescara – si legge sul sito web ufficiale. Gli agenti della Squadra Volante, lo scorso lunedì pomeriggio 5 ottobre, hanno arrestato un 23enne pescarese con precedenti di polizia, per detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente – si apprende dalla nota stampa. Gli agenti che hanno individuato il giovane in zona ospedale, sospettando che potesse detenere sostanza stupefacente, hanno eseguito una perquisizione domiciliare che ha confermato quanto ipotizzato: infatti hanno trovato nella sua camera da letto 450 grammi di hashish, un bilancino di precisione e circa 2.000 Euro in contanti – precisa il comunicato. Lo stupefacente, confezionato in panetti, era ben occultato nell’armadio – riporta testualmente l’articolo online.

