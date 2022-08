Pescara, Misure di sicurezza e pubblica incolumità in occasione del comizio della leader di FDI Giorgia Meloni

- Advertisement -

Il sindaco di Pescara Carlo Masci ha firmato un’ordinanza contenente misure a tutela dell’incolumità pubblica e per la sicurezza urbana in occasione del comizio della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni in programma questa sera alle ore 18 in piazza della Rinascita – si legge sul sito web ufficiale. Il provvedimento dispone che dalle ore 16.00 del 31.08.2022 alle ore 21.00 del 31.08.2022 e comunque fino a cessate esigenze è vietata: a) la vendita per asporto da chiunque effettuata, anche tramite distributori automatici ovvero presso circoli privati, pubblici esercizi o strutture ricettive, di bevande in contenitori di vetro – aggiunge testualmente l’articolo online. E’ comunque consentita la vendita di tali prodotti finalizzata all’ordinario approvvigionamento domestico, laddove i medesimi vengano collocati dall’esercente all’interno di buste di plastica, di pacchi o di imballaggi; b) la somministrazione di bevande in contenitori di vetro da chiunque effettuata con le sole eccezioni di seguito riportate; c) divieto assoluto di abbandono in luogo pubblico di contenitori di vetro e/o lattine – Il divieto si applica a tutte le attività ubicate nelle seguenti aree: Piazza della Rinascita e Piazza I Maggio; Corso Umberto I nel tratto ricompreso tra Via Firenze a Via Nicola Fabrizi e nel tratto ricompreso tra Via Carducci e Piazza I Maggio; nel quadrilatero ricompreso tra Via Nicola Fabrizi (nel tratto ricompreso tra Corso Umberto I e Via Parini), Via Parini, Via Carducci (nel tratto ricompreso tra Via Parini e Coro Umberto I), Viale Regina Elena (nel tratto ricompreso tra Corso Umberto I e Via Mazzini), Via Mazzini (nel tratto ricompreso tra Viale Regina Elena e Viale Regina Margherita) e Viale Regina Margherita (nel tratto ricompreso tra Via Mazzini e Corso Umberto I). Nella precisata area interessata dall’evento la somministrazione di bevande in contenitori di vetro è consentita unicamente nei seguenti casi sempre che ricorrano tutte le ulteriori condizioni di legge: a) tramite servizio assistito al tavolo all’interno o all’esterno dei locali di esercizio, con obbligo in tal caso a carico degli esercenti di rimuovere immediatamente, al termine della consumazione, i contenitori a tal fine utilizzati; b) per la somministrazione di caffè al banco o al tavolo con utilizzo di bicchieri in vetro di ridotte dimensioni secondo i normali usi commerciali – 31 agosto 2022

