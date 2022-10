PESCARA: Rapina in farmacia

- Advertisement -

Polizia, nuovo comunicato online sul sito nella sezione Questura di Pescara:

La Sezione Antirapina della Squadra Mobile ha tratto in arresto un 43enne pescarese, incensurato, per rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, denunciandolo inoltre per porto di strumenti atti ad offendere – L’uomo è entrato in una farmacia cittadina armato di una piccozza, recandosi direttamente dietro al bancone, minacciando il personale presente e pretendendo l’immediata consegna di un medicinale – si apprende dalla nota stampa. Subito dopo si è dato alla fuga, ma è stato bloccato dalla pattuglia della Squadra Mobile subito intervenuta contro la quale ha opposto resistenza – si legge sul sito web ufficiale.

