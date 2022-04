PESCARA: Truffa in danno di anziani

Polizia, ultimissima dalla Questura di Pescara:

Nell’ambito dei quotidiani servizi antirapina ed antitruffa disposti dal Questore Luigi Liguori, la Squadra Mobile ha tratto in arresto due uomini di 29 e 36 anni in trasferta dalla Campania che, con artifici e raggiri, si erano appena impossessati di svariati monili in oro e preziosi ricordi di famiglia truffando una signora ultraottantenne raggiunta presso la sua abitazione – si apprende dalla nota stampa.

Gli agenti, durante l’attività di pattugliamento, hanno riconosciuto un’automobile ricollegabile ad una loro precedente attività investigativa procedendo al controllo che ha portato al rinvenimento di diversi preziosi nascosti dentro un fazzoletto – aggiunge testualmente l’articolo online.

Gli investigatori hanno intuito che si trattava del bottino di un colpo appena messo a segno, accertando che i due uomini, poco prima, avevano raggirato una signora anziana di 83 anni, residente a Pescara, la quale era stata contattata telefonicamente spacciandosi per il nipote bisognoso urgententemente di 4.000 euro perché, altrimenti, sarebbe stato tratto in arresto – riporta testualmente l’articolo online. La donna, non avendo a disposizione tale somma di denaro, è stata convinta a cedere i preziosi custoditi in casa, compresi alcuni ricordi di famiglia e persino le fedi nuziali – aggiunge la nota pubblicata. Il Questore ha emesso il foglio di via obbligatorio per i due indagati ai quali, quindi, è vietato di tornare a Pescara per 3 anni.

- Pubblicità -

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informazione della Polizia di Stato per la Questura di Pescara. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il canale web istituzionale della Polizia di Stato, area Questure online – sezione Questura di Pescara, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: questure.poliziadistato.it