Pescara, Voucher iostudio anno scolastico 2021/2022

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Pescara attraverso il portale web istituzionale:

Gli studenti beneficiari e/o le loro famiglie potranno recarsi presso qualsiasi ufficio postale, muniti di un documento identificativo in corso di validità e del codice fiscale (sia dello studente beneficiario che del genitore in caso di beneficiario minorenne), chiedendo la consegna della Carta Postepay Borsa di Studio, il cui termine di utilizzo è stato fissato fino a dicembre 2024. Si precisa che il Fondo ministeriale, disponibile per la Regione Abruzzo, non ha permesso di garantire la borsa di studio a tutti gli studenti ammissibili e pertanto risultano finanziabili solo gli studenti con reddito familiare ISEE fino ad € 7.231,63. Le modalità di riscossione e di utilizzo vengono esplicitate dettagliatamente nella pagina web all’interno del Portale dello Studente:https://iostudio – recita il testo pubblicato online. pubblica – viene evidenziato sul sito web. istruzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. it/web/guest/voucherPer ogni necessità di assistenza relativa alla procedura di riscossione è necessario contattare direttamente il MIM agli indirizzi di posta elettronica:iostudio@istruzione – it oppure dgsip.ufficio2@istruzione – it.I cittadini possono quindi consultare l’elenco sul sito istituzionale del Comune di Pescara o possono richiedere se il loro nominativo è nell’elenco con una semplice e-mail all’indirizzo eva – si legge sul sito web ufficiale. frigieri@comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. pescara – it.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal Comune di Pescara e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Comune di Pescara, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.pescara.it